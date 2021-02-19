Нетаньяху поблагодарил Путина за возвращение израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии. Об этом он заявил в видеообращении, передает РИА Новости.

По его словам, несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. «Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал», — поделился глава правительства.

Он выразил признательность российскому лидеру за поддержку в возвращении граждан в Израиль. Нетаньяху также поблагодарил за содействие президента Израиля, главу совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.

«Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», — заключил премьер-министр.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен за нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев, которые «вели борьбу против израильской оккупации». Позднее стало известно, что израильтянку в ближайшее время обменяют на двух сирийцев, находящихся в израильской тюрьме.

Израильское радио Kan передавало, что власти обратились к России с просьбой о содействии в решении вопроса гуманитарного характера. Нетаньяху созвал с этой целью экстренное заседание правительства.

В январе 2020 года Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за контрабанду гашиша. 25-летнюю девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. После освобождения она встретилась в Москве с Нетаньяху.