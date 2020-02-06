В московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.

По информации издания, задержанных израильтян депортировали из России без объяснения причин. Отмечается, что туристы прилетели в Москву в 12:20 мск. По словам одного из граждан, по прибытии в российскую столицу у них забрали паспорта, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, взяли анализы ДНК и «закрыли на шесть часов в комнате без воды и контакта с миром»

Только после жалоб сотрудника аэропорта принесли им одну бутылку воды на всех, указывает он.

Представитель еврейского государства в России Яффа Оливицки объяснила, что их депортация может быть связана «отношениями с Россией», которые обострились после задержания Наамы Иссахар.

18 декабря 2019 года стало известно о задержании в московском аэропорту Домодедово 40 израильтян. По данным «Коммерсанта», российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы, несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим. Позднее задержанных отпустили.

Весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево задержали 25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар. Суд приговорил девушку к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. Решение российского суда привело к международному скандалу.

29 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар. Об этом его просили Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. В ходе встречи с российским лидером Нетаньяху поблагодарил его за быстрое решение. Путин, в свою очередь, попросил премьер-министра еврейского государства передать Иссахар и ее семье самые лучшие пожелания.

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