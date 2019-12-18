Появились подробности задержания 40 израильтян в московском аэропорту

Причиной задержания 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства. Подробности инцидента приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы. При этом между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

Также «Коммерсантъ» отмечает, что это не первый инцидент с гражданами Израиля на российской границе. Так, 17 декабря в аэропорту Шереметьево из-за отсутствия виз задержали восемь человек. В израильском посольстве подтвердили эту информацию. «Были задержаны примерно восемь человек, согласно заявлению местных властей, у них не было виз», — заявили в ведомстве.

О задержании израильтян в Домодедово стало известно 18 декабря. «Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», — прокомментировали инцидент в посольстве Израиля в Москве, добавив, что не знают официальных причин задержания.

Весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево задержали 25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар. Суд приговорил девушку к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. Решение российского суда привело к международному скандалу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар. В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле сообщило об отказе российского лидера «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки.

С сентября 2008 года между Россией и Израилем действует соглашение об отмене виз.

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