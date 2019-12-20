Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились решить проблему задержаний в аэропортах. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

Переговоры между сторонами прошли после того, как в московском аэропорту ранее были задержаны 46 израильтян. Дипломаты договорились, что граждане еврейского государства, которые направляются в Москву с деловыми целями, будут проходить контроль в полном соответствии с теми правилами, которые были опубликованы посольством России в Израиле.

Отмечается, что стороны намерены предпринять меры, которые помогут обеспечить соблюдение двустороннего безвизового соглашения.

О задержании 46 израильтян в Домодедово стало известно 18 декабря. По данным «Коммерсанта», российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы.

Также отмечалось, что это не первый инцидент с гражданами Израиля на российской границе. Так, 17 декабря в аэропорту Шереметьево по той же причине задержали восемь человек. В израильском посольстве подтвердили эту информацию. «Были задержаны примерно восемь человек, согласно заявлению местных властей, у них не было виз», — сообщили в ведомстве.

Между Россией и Израилем действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным на 1 декабря, 5771 россиянин получил отказ во въезде в Израиль, при этом многие из них прилетели в еврейское государство как туристы, с пакетами необходимых документов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!