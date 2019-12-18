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Стала известна причина задержания израильтян в московском аэропорту

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Стала известна причина задержания 46 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у них не было разрешения на въезд и временное пребывание в Российской Федерации. Уточняется, что задержанным «нужно было просто обратиться в консульство для получения необходимых документов».

В посольстве Израиля в Москве рассказали ТАСС, что по-прежнему задержан один человек. В дипмиссии выразили надежду, что «его отпустят так же, как и 45 человек до него». Дипломаты уточнили, что задержанные граждане не были частью какой-либо группы или делегации и прибыли в Россию по разным поводам. «Как мы поняли, проблема была в визах. Это было решение российских властей», — заявил агентству первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман.

Между Россией и Израилем действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным на 1 декабря, 5771 россиянин получил отказ во въезде в Израиль, при этом многие из них прилетели в еврейское государство как туристы, с пакетами необходимых документов.

О задержании 40 израильтян в Домодедово стало известно 18 декабря. По данным «Коммерсанта», российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы.

Также отмечалось, что это не первый инцидент с гражданами Израиля на российской границе. Так, 17 декабря в аэропорту Шереметьево по той же причине задержали восемь человек. В израильском посольстве подтвердили эту информацию. «Были задержаны примерно восемь человек, согласно заявлению местных властей, у них не было виз», — сообщили в ведомстве.

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