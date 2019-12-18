Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильский «Канал 12».

По данным издания, из-под стражи отпущены 46 израильтян. О судьбе остальных задержанных не сообщается.

В посольстве Израиля в России подтвердили эту информацию. «Мы все так же не знаем, за что их задерживали, это разные люди, приехавшие в Россию по разным причинам; на этот вопрос должны ответить российские правоохранительные органы», — заявили в ведомстве.

О задержании 40 израильтян в Домодедово стало известно 18 декабря. По данным «Коммерсанта», российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы, несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим.

Также отмечалось, что это не первый инцидент с гражданами Израиля на российской границе. Так, 17 декабря в аэропорту Шереметьево по той же причине задержали восемь человек. В израильском посольстве подтвердили эту информацию. «Были задержаны примерно восемь человек, согласно заявлению местных властей, у них не было виз», — заявили в ведомстве.

Весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево задержали 25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар. Суд приговорил девушку к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. Решение российского суда привело к международному скандалу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар. В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле сообщило об отказе российского лидера «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки.

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