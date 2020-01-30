Помилованная Путиным израильтянка встретилась с Нетаньяху

Осужденная в России за контрабанду гашиша и затем помилованная президентом Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар после освобождения встретилась в Москве с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Обнародованное канцелярией премьера видео встречи разместил у себя Telegram-канал «Говорит Москва».

На кадрах ролика Нетаньяху и его супруга встречают Иссахар и ее мать с улыбками на лицах и обнимают их. В Москву израильский лидер прибыл, чтобы обсудить с Владимиром Путиным план США по ближневосточному урегулированию.

Ранее в этот день сообщалось, что девушка не признавала своей вины в контрабанде ни частично, ни полностью, хотя подавала ходатайство о помиловании. Незадолго до этого израильский премьер выразил главе России благодарность за ее помилование.

Об освобождении Иссахар просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании, в тот же день ее выпустили из колонии.

11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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