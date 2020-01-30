Помилованная Путиным израильтянка не признала вину в контрабанде гашиша

Помилованная указом президента России Владимира Путина израильтянка Наама Иссахар не признала своей вины в контрабанде гашиша. Об этом со ссылкой на заявление защищавших ее адвокатов «Партнеры Pen&Paper» сообщает «Интерфакс».

«Вновь подтверждаем: никакого признания вины — ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще — в ходатайстве Наамы Иссахар не было и быть не могло», — приводит агентство текст заявления.

Об освобождении Иссахар просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании, в тот же день ее выпустили из колонии.

11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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