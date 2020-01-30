Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в России за контрабанду гашиша Наамы Иссахар. Об этом сообщает ТАСС.

Путин в свою очередь попросил главу правительства еврейского государства передать Иссахар и ее семье самые лучшие пожелания.

Ранее, 30 января, в комментарии газете The Jerusalem Post мать Наамы Яффа Иссахар поблагодарила Путина за проявленное милосердие, а Нетаньяху за «его дипломатическую решимость и огромные усилия». Женщина выразила огромное желание обнять свою дочь.

Иссахар была приговорена к семи с половиной годам тюрьмы 11 октября 2019 года. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Помиловать израильтянку просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании.

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