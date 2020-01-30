Мать помилованной Путиным израильтянки отреагировала на освобождение дочери

Яффа Иссахар, мать осужденной в России за контрабанду гашиша и помилованной президентом России Владимиром Путиным Наамы Иссахар, отреагировала на освобождение дочери. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Иссахар поблагодарила российского лидера за проявленное милосердие, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за «его дипломатическую решимость и огромные усилия». Женщина выразила надежду, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи Путина с главой правительства еврейского государства.

«Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму, — сказала она. — Это хорошее завершение».

11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Об освобождении Иссахар просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании.

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