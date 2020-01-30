ФСИН подтвердила освобождение помилованной Путиным израильтянки

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за наркотики и помилованная президентом России Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Иссахар освобождена в связи с указом президента Российской Федерации от 29 января N67, рассказали во ФСИН. Израильтянка уже вышла из подмосковной колонии.

В октябре прошлого года 25-летняя гражданка еврейского государства была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

Об освобождении Иссахар просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. 29 января Путин подписал указ о ее помиловании.

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