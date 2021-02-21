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Подруга исчезнувшей дочери правителя Дубая обратилась к Елизавете II

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Кадр: YouTube / BBC News

Тийна Джаухиайнен, подруга Шейхи Латифы бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, исчезнувшей дочери правителя Дубая, премьер-министра Шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума, обратилась к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом пишет Daily Mail.

В открытом письме Тийна Джаухиайнен просит королеву использовать «любое влияние», которое она имеет, в отношении шейха, обвиняемого в пленении своей дочери, чтобы он удовлетворил желание Латифы и ее старшей сестры Шамсы получить свободу или, по крайней мере, предоставить доказательство того, что они живы.

«Ваша страна гордится тем, что уважает права человека и требует от людей, какими бы богатыми и могущественными они ни были, отвечать за свои действия. Учитывая, что вы так цените справедливость, свободу и семью и пользуетесь всеобщим уважением, я искренне верю, что ваше вмешательство может помочь положить конец тяжелым испытаниям этих двух женщин», — обращается Тийна к британской королеве в своем послании.

Тийна Джаухиайнен дружит с Латифой с 2010 года, когда она была нанята семьей правителя Дубая в качестве инструктора по боевым искусствам. В 2018 году она помогла ей совершить побег, однако в результате совместного рейда спецслужб Индии и ОАЭ силовики вернули принцессу в Дубай.

В середине февраля дочь правителя Дубая в снятом тайком видео рассказала о том, что Шейх Мохаммед два года назад заключил ее под стражу и с тех пор держит взаперти. Семья правителя Дубая в ответ на публикации СМИ заявила, что девушка находится дома, за ней присматривают члены семьи и квалифицированный медперсонал, ее состояние постепенно улучшается, и в семье надеются, что она вскоре появится на публике.

Последний раз Шейху Латифу видели на публике в 2018 году — на яхте у берегов Индии, при попытке побега. После этого, в декабре 2018 года, ее навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Робинсон пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники Латифы убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства и опасна сама для себя.

Дубайский правитель ранее уже возвращал домой беглую дочь: его старшая дочь от другой жены Шейха Шамса была похищена в Лондоне после бегства и силой возвращена в ОАЭ.

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