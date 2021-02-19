Семья правителя Дубая объяснила исчезновение дочери

Семья правителя Дубая, премьер-министра Шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума объяснила исчезновение дочери, Шейхи Латифы бинт Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Об этом пишет Sky News со ссылкой на посольство ОАЭ в Лондоне.

«В ответ на сообщения медиа по поводу Шейхи Латифы можем поблагодарить всех, кто был обеспокоен ее здоровьем даже вопреки появлению заявлений, абсолютно не соответствующих действительности», — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия подчеркнула, что девушка находится дома, за ней присматривают члены семьи и квалифицированный медперсонал. Состояние Шейхи Латифы постепенно улучшается, и в семье надеются, что она вскоре появится на публике.

В середине февраля дочь правителя Дубая в снятом тайком видео рассказала о том, что ее два года назад заключил под стражу и с тех пор держит взаперти Аль Мактум.

Последний раз ее видели на публике в 2018 году — на яхте у берегов Индии. После этого произошел совместный рейд спецслужб Индии и ОАЭ, с помощью которого силовики вернули принцессу в Дубай. Уточняется, что это была вторая ее попытка бежать: первую она совершила еще в 2002 году, будучи подростком.

После этого, в декабре 2018 года, ее навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Робинсон пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники Латифы убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства и опасна сама для себя.

Как напоминает CNN, дубайский правитель ранее уже возвращал домой беглую дочь: его старшая дочь от другой жены Шейха Шамса была похищена в Лондоне после бегства и силой возвращена в ОАЭ.

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