Доктор Мясников назвал самый полезный продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что орехи считаются самым полезным продуктом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«В орехах есть все. (…) самый полезный продукт — во всех отношениях», — сказал доктор. По его данным, в орехах содержатся цинк, хром и селен. В частности, большое количество цинка есть в кедровых орехах. Однако врач посоветовал добавлять их в ежедневный рацион небольшими порциями.

В феврале Мясников рассказал об идеальном продукте питания, в котором он не видит ни одного изъяна. Речь идет о бобовых: содержат много клетчатки, без которой организм не сможет обойтись. Клетчатка также снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, необходимый гипертоникам.

Ранее доктор назвал продукты, которые снижают риск развития диабета второго типа. По его словам, бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета. Доктор уточнил, что на возникновение заболевания влияют генетика, лишний вес и возраст, при этом наличие большого количества жира на животе может свидетельствовать о нечувствительности к инсулину.