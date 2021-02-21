Опубликованы кадры работы беспилотника «Орион» в Сирии

Телеканал «Россия 1» показал кадры применения российского беспилотного летательного аппарата «Орион» в Сирии. Их предоставил полковник ВКС Сергей Тюгай.

«Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена», — прокомментировал боевой вылет военный. Так, зрители увидели уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда «Орион» осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.

В репортаже показали применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. На его борту нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда содержит букву Р, Б или П, где Р означает разведывательный полет, Б — вылет с нанесением ударов по наземным целям и П — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.

Таким образом беспилотник совершил в Сирии 38 вылетов: 17 с нанесением ударов по объектам террористов, 20 разведывательных и один — в иных целях.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета). На глобальном рынке его конкурентами считаются американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.