Россия
 
Последние новости
Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
В России иностранные дипломаты начали прививаться «Спутником V»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для еще одной категории россиян
Алесю Кафельникову заподозрили в беременности
Перечислены признаки «тихого тромбоза»
Воспитанники российского интерната избили одноклассницу и выставили на мороз
Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач раскрыла причины озноба

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Озноб — ощущение холода, сопровождающееся мышечной дрожью и спазмом кожных мышц — один из самых частых симптомов, возникающих при разных нарушениях в организме. Причины такого проявления перечислила врач-терапевт Тина Петровская в комментарии Пятому каналу.

Так, озноб, как правило, возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. «Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела», — объяснила специалист.

Второй механизм, который подключается при ознобе, — вегетативная нервная система, когда происходит выброс каких-либо гормонов, также спазмирующих сосуды.

Также симптом может появиться при передозировке лекарственными средствами или отравлении, сопровождающемся диареей и рвотой. По словам Петровской, организм централизует кровообращение при наличии токсинов, чтобы не допустить их распространения.

Кроме того, озноб появляется при гормональных нарушениях. В частности, он бывает у женщин в период менопаузы и климакса во время приливов. Этот симптом бывает при проблемах в работе щитовидной железы, при аллергозах и во время стресса.

Специалист призвала граждан обратиться к врачу, чтобы выявить причину озноба, поскольку этот симптом говорит о нарушениях в организме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Из-за чего появляется озноб и о каких проблемах он говорит? — комментарий врача
Инфекционист рассказала о ломоте в суставах и ознобе после вакцины от COVID-19
В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом коронавируса