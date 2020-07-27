Медсестра обнаружила у себя редкий симптом коронавируса

Медсестра Королевского госпиталя в Мельбурне (Австралия) Эмили Моррис обнаружила у себя редкий симптом коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

Девушка работает в отделении неотложной помощи и контактирует непосредственно с пациентами с COVID-19. Некоторое время назад Моррис заметила необычное болезненное ощущение в конечностях. Медсестра много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.

Моррис обратилась к начальству, ей сделали тест на коронавирус и рекомендовали самоизолироваться до получения результатов. Спустя сутки выяснилось, что медсестра заразилась новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что она работает с пациентами с коронавирусом, девушка считает, что заразилась за пределами больницы.

Материалы по теме «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

В начале апреля были названы самые распространенные и редкие симптомы коронавируса. В их числе недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания. Согласно отчету ВОЗ, около 11 процентов заболевших рассказывали об ознобе, 14 процентов пожаловались на мышечные боли.

По данным на утро 27 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 16,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.