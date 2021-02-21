Раскрыто состояние пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Четверо рабочих, которые получили травмы при обрушении на фабрике в Норильске, переведены в палаты, еще один находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения Красноярского края.

Состояние всех пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. «Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Обрушение в дробильном цеху произошло в ночь на 20 февраля. По данным прокуратуры, оно случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций и затронуло около тысячи квадратных метров территории предприятия.