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Россиянам пообещали потепление

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям европейской части России потепление в конце следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус 5 градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели», — отметил он.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах, которые будут наблюдаться на территории страны в ближайшие пять дней. При этом самым холодным днем станет вторник, 23 февраля. По словам синоптика, холода охватят территорию России с западных границ и фактически до тихоокеанского побережья.

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