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Оператор «Северного потока-2» запросил разрешение на работу в водах Германии

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Оператор «Северного потока-2», компания Nord Stream 2 AG подала заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии. Об этом сообщила радиостанция NDR, передает ТАСС.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило, что оператор запросил разрешение. Там добавили, что рассматривают заявку, однако не сообщили, когда будет принято решение.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.

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