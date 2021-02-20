Стали известны подробности о новых санкциях США по «Северному потоку-2»

Администрация президента США Джо Байдена допускает введение санкций по строительству газопровода «Северный поток-2» против судна «Фортуна» и его владельца — «КВТ-Рус». Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данными американского издания, в Госдепе считают, что «Фортуна» и «КВТ-Рус» нарушают действующие санкции США. Однако данные судно и фирма уже находятся под действием американских ограничительных мер по другим статьям.

Отмечается, что Государственный департамент США не стал предлагать никаких новых санкций в докладе конгрессу по «Северному потоку-2». Ведомство не стало призывать предпринять меры в отношении немецких или других европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта.

19 января сообщалось о том, что США ввели санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2». Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.