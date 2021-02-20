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США решили вводить санкции против «Северного потока-2» без предупреждения

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

США решили вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» без предупреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Прайс отметил, что Вашингтон не будет заранее объявлять о каких-либо потенциальных ограничительных мерах. Он подчеркнул, что США все еще считают газопровод «Северный поток-2» «плохой сделкой». Представитель министерства также добавил, что причастные к реализации проекта компании рискуют попасть под санкции.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена представит доклад по новым санкциям из-за газопровода «Северный поток-2». Ожидается, что в документе будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не попадут под санкции.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.

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