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Протестующие из-за ареста рэпера в Испании устроили погромы на улицах

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Ожесточенные протесты, которые продолжаются пятый день подряд из-за ареста рэпера Пабло Аселя в Испании, снова попали на видео. Кадры из Барселоны опубликовал Ruptly.

На видео показано, что протестующие устроили погромы на улицах. На кадрах запечатлены горящие баррикады, разбитые витрины магазинов, сожженные контейнеры с мусором. На видео также показано, как полиция стеной идет на убегающих демонстрантов.

По данным The Guardian, более 100 протестующих арестованы. Всего в беспорядках участвовали более шести тысяч человек.

Рэпера приговорили к девяти месяцам тюремного заключения из-за твитов и текста песни, в которых содержались прославление терроризма и клевета в адрес королевской семьи и госорганов. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого забаррикадировался в Университете Льейды вместе со своими сторонниками. Спустя сутки полиция арестовала музыканта и доставила в близлежащую тюрьму, где он начнет отбывать свой срок.


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