Сотни дронов показали в небе картины ван Гога и попали на видео

В китайском Тяньцзине сотни дронов показали в небе историю жизни нидерландского художника Винсенса ван Гога, установили рекорд и попали на видео. Анимация опубликована на YouTube-канале «Гиннесс. Мировые рекорды».

Как сообщается на сайте организации, 18 декабря 2020 года 600 дронов, запущенных в небо, продемонстрировали шоу о жизни Винсента ван Гога. Аппараты воссоздали в воздухе картины знаменитого постимпрессиониста, в том числе «Звездную ночь», «Подсолнухи», автопортрет мастера и другие. Выполненная дронами весом 1,45 килограмма анимация в 26 минут 19 секунд занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная.

Шоу организовала компания по производству дронов EFYI Group совместно с Тяньцзиньским университетом. Как объяснил главный операционный директор компании Чжан Сыци, подобную анимацию выполнить непросто. Для ее создания использовались технология высокоточного позиционирования и синхронизации для достижения «скоординированных действий» дронов. «В предыдущих демонстрациях дронов это была картинка, летящая на другую. Создание полнометражной анимации — сложная задача для всей команды, как технически, так и творчески», — объяснил Сыци.

В сентябре 2002 года в Санкт-Петербурге состоялось уникальное красочное шоу беспилотников «Мирное небо: рекорд дронов» в честь окончания Второй мировой войны. Представление в небе стало самым масштабным по количеству синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины квадрокоптеров. Впервые в небо поднялись 2198 дронов — этот рекорд зафиксирован Книгой рекордов России. Беспилотники рисовали в небе разные фигуры, отражающие подвиг советских солдат.