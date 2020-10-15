«Роскосмос» подумает о внесении полета «Союза» в Книгу рекордов Гиннеса

«Роскосмос» подумает о подаче заявки на внесение в Книгу рекордов Гиннеса мирового рекорда по времени полета с Земли на МКС, установленного российским космическим кораблем «Союз МС-17». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Рассмотрим эту возможность», — ответили в пресс-службе на вопрос о том, будет ли «Роскосмос» подавать заявку.

Старт состоялся 14 октября в 08:45 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. На борту «Союз МС-17» находятся космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт Кэтлин Рубинс.

Сближение космического корабля с Международной космической станцией (МКС) произошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стыковка «Союз МС-17» и МКС произошла в 11:53.