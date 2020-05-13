НАСА купит место на российском «Союзе»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) договорилось с «Роскосмосом» о том, чтобы купить одно место на российском корабле «Союз». Об этом говорится в сообщении на сайте НАСА.

В заявлении указывается, что ведомство намерено гарантировать постоянное присутствие США на борту МКС. Запуск «Союза» запланирован на осень 2020 года.

В «Роскосмосе» также подтвердили подписание контракта с НАСА. Сумму контракта раскрывать не стали, поскольку это является коммерческой тайной.

По информации ТАСС, позже официальный представитель американского ведомства Стефани Ширхольц заявила, что НАСА заплатить более 90 миллионов долларов за место для астронавта на российском корабле. По ее словам, в стоимость входят все необходимое обучение и подготовкf к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа.

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Кроме того, в стоимость включена доставка на станцию некоторой части грузов и обратно, а также сопутствующие услуги, которые касаются запуска и посадки. Речь идет о доставке в течение 2,5 года на МКС 800 килограммов грузов для российской стороны.

Осенью прошлого года НАСА сообщило о намерении приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Американская сторона собиралась закупить по одному месту на «Союзе МС-17» и «Союзе МС-18». Это позволит обеспечивать постоянное присутствие хотя бы одного американского астронавта на МКС до сентября 2021 года.

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