Появились кадры с места крушения военного самолета в Нигерии

В сети появилось видео с места крушения самолета King Air 350 Военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в районе аэропорта города Абуджи. На опубликованных кадрах видны обломки и толпа местных жителей, наблюдающих за работой экстренных служб.

Тем временем представитель ВВС страны сообщил в Twitter, что в результате инцидента погибли семь человек, находившиеся на борту. «Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте», — отмечается в заявлении.

Начальник штаба ВВС страны отдал распоряжение начать расследование по факту произошедшего.

Ранее министр авиации Нигерии Хади Сирика сообщил, что самолет King Air 350 Военно-воздушных сил страны потерпел крушение в районе аэропорта столичного города Абуджи. Уточнялось, что воздушное судно разбилось из-за отказа двигателя по пути в город Минна.

Местная газета Daily Post со ссылкой на очевидцев трагедии сообщала, что все находившиеся на борту погибли.