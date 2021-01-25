Появились подробности гибели футболистов при крушении самолета

Появились подробности гибели футболистов бразильского «Пальмас» при крушении самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что игроки путешествовали отдельно от остальных футболистов «Палмас» из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Кроме того, все четверо были новичками «Пальмас».

При крушении самолета погибли опорный хавбек Гильерме Но, крайний защитник Лукаш Прашедеш, вратарь Рануле Гомеш дос Реиш, форвард Маркус Молинари, а также президент клуба Мейра и пилот Вагнер Машаду. О крушении самолета впервые сообщили 24 января.

Игроки направлялись на выездной матч против «Вилла Нова». «Пальмас» выступает в серии D в чемпионате Бразилии.

28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — футболисты команды. Помимо Фольмана, спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.