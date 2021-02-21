Xiaomi позаботится о природе России

Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель технологической компании.

Утверждается, что Xiaomi будет переводить по тысяче рублей для заботы об окружающей среде с каждого проданного смартфона серии Mi 10T, купленного с 21 февраля по 21 марта. Эти средства будут участвовать в конкурсе грантов и будут направлены на поддержку заповедников и национальных парков.

Среди номинаций в конкурсе представлены инновационные подходы в сохранении редких видов животных, сохранение ключевых экосистем и местообитаний, экопросвещение и экотуризм, адаптация к изменению климата.

«В этом году нашей важнейшей экологической инициативой в России стало сотрудничество с фондом WWF. Наша компания стала партнером традиционного Конкурса грантов для заповедников и национальных парков — победители в некоторых номинациях конкурса получат гранты от Xiaomi. Надеюсь, что наше участие в программе внесет серьезный вклад в сохранение красоты российской природы и редких животных, которые обитают на территории страны», — сказал глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.

Xiaomi Mi 10T — актуальный флагман компании

Линейка Xiaomi Mi 10T была представлена в России в декабре 2020 года. В нее вошли два смартфона: Mi 10T и Mi 10T Pro. Оба аппарата получили 6,67-дюймовый IPS-экран c разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 144 герц. В углу дисплея вырез под фронтальную 20-мегапиксельную камеру.

Гаджеты получили процессор Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, поддержку Wi-Fi 6, NFC. На задней панели аппаратов расположена тройная камера: Mi 10T имеет сенсоры разрешением 64, 13 и 5 мегапкиселей, Mi 10T Pro — 108, 13 и 5 мегапикселей. Помимо того, в приложении камеры доступны шесть режимов съемки с длинной выдержкой, а также возможность записывать видео с основной и фронтальной камеры одновременно.

Оба устройства получили аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. Базовый Mi 10T оценили в 45 тысяч рублей, топовый Mi 10T Pro — в 50 тысяч рублей. В конце декабря Xiaomi анонсировала Mi 11, однако этот смартфон доступен лишь в Китае и дата выхода в России неизвестна.

Это не первый природоохранный проект Xiaomi и WWF

В 2019 году Xiaomi приняла участие в программе WWF по сохранению снежных барсов, предоставив фонду технику для мониторинга популяции ирбисов. Так, сотрудники WWF получили 30 смартфонов Mi A2 Lite со специальным ПО и портативный аккумулятор Mi Power Bank 2 с емкостью 10 тысяч миллиампер-часов.

До этого специалисты вручную записывали данные о животных (их следы, количество, данные о ландшафте и погоде с координатами). После запуска проекта вся информация передавалась автоматически и обрабатывалась на сервере. Это первый случай, когда барсов посчитают при помощи специального мобильного приложения.

Помимо того, в 2020 году Xiaomi объявила о планах сократить количество пластика, используемого в упаковке, на 60 процентов и Mi 10T стал первым шагом к этому.