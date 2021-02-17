Xiaomi раскрыла планы на 2021 год

Xiaomi сконцентрируется на создании устройств для умного дома. Об этом глава компании Лу Вейбин (Lu Weibing) рассказал в своих соцсетях, сообщает издание GizmoChina.

Топ-менеджер китайской корпорации заявил, что 2021 год будет годом интернета вещей (Internet of Things, IoT). В этой связи Xiaomi сделает акцент на выпуске продуктов для умного дома, особенно на рынке Китая. Журналисты заметили, что таким образом Xiaomi намерена расширить ассортимент различных бытовых гаджетов, который и так уже довольно внушительный.

Вейбин также раскрыл информацию о том, что в компании проанализировали продажи устройств в период новогодних праздников и каникул и отметили повышенный интерес к продукции Xiaomi. Предприниматель уточнил, что компания планирует выпустить большее количество предметов умного дома, чем собиралась ранее, и сделать на сегменте интернета вещей такой же акцент, как в свое время сделала на смартфонах.

При этом основатель Xiaomi не стал конкретизировать, какие именно устройства планирует выпустить его компания. Также Лу Вейбин не рассказал, какое внимание в компании будет уделено сегменту смартфонов.

Ранее компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с Mail.Ru Group. В рамках партнерства, в частности, голосовой помощник «Маруся», созданный российской компанией, научили управлять девайсами умного дома китайского корпорации. В список поддерживаемых «Марусей» устройств входят обогреватель, вентиляторы, очиститель воздуха и другие гаджеты Xiaomi.