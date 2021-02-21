Ограничения веса чиновников сочли нарушением прав человека

Устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который теперь является депутатом Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

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«Самая простая формула расчета веса — это рост минус сто. Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее», — сказал Онищенко и привел в пример космонавтов — в этом случае рост и вес играют большую роль.

Ранее в воскресенье, 21 февраля, Жириновский предложил законодательно ограничить вес граждан. Чиновники, по его мнению, не должны весить больше 100 килограммов, а простые россияне — больше 80. Свою идею глава ЛДРП объяснил тем, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом. «В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — пояснил он.

Врач-диетолог Наталья Григорьева назвала такую рекомендацию неграмотной. Врач обратила внимание, что депутат позволил чиновникам весить больше обычных россиян: «Мне кажется, что если их там проанализировать всех, они все такие достаточно упитанные будут. Как и сам Жириновский».