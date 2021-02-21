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Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян.

По его словам, норматив по весу для государственных служащих должен быть установлен на отметке в 100 килограммов. «Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще», — возмутился политик.

Обычных граждан Жириновский «пощадил» еще меньше, предложив ограничить этот показатель 80 килограммами. Он подчеркнул, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом. «В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — пояснил он.

Ранее Жириновский предложил наливать депутатам на заседаниях Государственной Думы воду в «мерзавчики». По его словам, парламентарии зачастую не допивают содержимое бутылок и выливают его, переводя зазря. Также Жириновский попросил организовать в парламенте «пепсикольные» дни.

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