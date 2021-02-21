Предложившему ограничить вес россиян Жириновскому намекнули на его упитанность

Диетолог Наталья Григорьева прокомментировала предложения главы ЛДПР Владимира Жириновского об ограничении веса россиян. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Диетолог обратила внимание на то, что депутат позволил чиновникам весить больше обычных россиян: «Мне кажется, что если их там проанализировать всех, они все такие достаточно упитанные будут. Как и сам Жириновский».

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«Это какие-то неграмотные рекомендации. Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта. Бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес», — сказала она. Еще Григорьева напомнила о существовании такого понятия, как индекс массы тела: «Просто показатель веса не является критерием».

Ранее в воскресенье, 21 февраля, Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. Вес госслужащих, по его словам, не должен превышать 100 килограммов, а простых граждан — 80 килограммов. Он подчеркнул, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом.