Начать ограничивать вес чиновников предложили с Жириновского

В Госдуме прокомментировали идею Владимира Жириновского установить предельный вес для граждан и госслужащих. По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР), в предвыборной программе партии такого пункта не будет, передает радиостанция «Говорит Москва».

На вопрос о том, не планирует ли ЛДПР распространить требования на кандидатов в депутаты Госдумы, Лебедев ответил так: «Ну, начнем с самого Жириновского, а там посмотрим».

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Ранее в воскресенье, 21 февраля, Жириновский предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. Вес госслужащих, по его словам, не должен превышать 100 килограммов, а простых граждан — 80 килограммов. Свою идею глава ЛДРП объяснил тем, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом. «В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — пояснил он.

На его предложение уже успела отреагировать врач-диетолог Наталья Григорьева, инициативу политика она назвала неграмотной. «Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта. Бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес», — сказала она.

Свое мнение также выразил и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.