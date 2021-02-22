В списке самых популярных подарков на 23 февраля сменился лидер

Носки и автомобильные принадлежности в этом году оказались не самыми популярными подарками для мужчин на 23 февраля — лидирующие позиции в списке заняли спортивные товары, часы и ювелирные украшения. Это следует из результатов исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что оборот товаров для спорта вырос на 93 процента за неделю, а средняя сумма покупки увеличилась на 42 процента, составив 12 669 рублей. Наибольшим спросом пользовались бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта.

На втором месте по популярности оказались часы и ювелирные украшения. Онлайн-оборот по этой товарной категории вырос на 62 процента, а средняя сумма покупки — с 12 970 рублей до 15 473 рублей.

На третьем месте — онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии праздника оборот вырос на 36 процентов, средняя сумма покупки составила 3360 рублей. Это связано с тем, что с Днем защитника Отечества поздравляют не только мужчин, но и женщин: военнослужащих, полицейских, военных медиков, пояснили эксперты.

При этом онлайн-продажи электроники, одежды и аксессуаров для автомобилей почти не выросли к 23 февраля. «Еще во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удаленке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что большинство российских мужчин — 41 процент опрошенных — на 23 февраля ждут в качестве подарков деньги. О бытовой технике и инструментах мечтают 29 процентов респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты желают 25 процентов мужчин. При этом только 24 процента опрошенных женщин намерены дарить деньги.