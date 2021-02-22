Юлия Навальная вернулась в Россию

Супруга Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия вернулась в Россию, пишет РИА Новости.

О том, что она улетела из страны, стало известно 10 февраля. Сообщалось, что в Германию она летала в личных целях.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он был объявлен в международный розыск. Волкова возьмут под стражу с момента его возвращения в Россию либо экстрадиции.