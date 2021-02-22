Россия
 
Последние новости
Умерла актриса Екатерина Градова
Оценены шансы украинской армии в случае войны с Россией
В мусоросборнике в Амстердаме обнаружили младенца
Российский космонавт сделал редкий снимок ночного Санкт-Петербурга
Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Появилось фото со строительства колеса обозрения на ВДНХ в Москве 
Вслед за Минаевым в Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон
Заместитель премьера Украины прокомментировал фото с Кадыровым
Вечеринка с участием телезвезд в Испании привела к групповому изнасилованию
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе нашли тело мужчины без головы и рук

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Тракторозаводском районе Волгограда возле поселка Дачный нашли тело мужчины без головы и рук. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Волгоградской области.

Рыбак, обнаруживший вмерзшее в лед тело на берегу Мокрой Мечетки, сразу обратился в полицию. На место событий прибыла следственно-оперативная группа. «Из толщи льда погибший был извлечен сотрудниками спасательной службы, его тело уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в пресс-службе.

Причина смерти и давность ее наступления устанавливается специалистами. По факту случившегося начата проверка, однако на данный момент характер гибели человека признан некриминальным. «Тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными — именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины», — уточнили в СК.

Личность погибшего также устанавливается. Предполагается, что раннее он мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Волгограде найдено тело мужчины без головы и рук
На обрушившейся фабрике в Норильске погиб человек
Россиянин погиб из-за обрушившейся под снегом кровли ангара