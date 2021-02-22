В Германии заметно увеличилось число зараженных опасной мутацией коронавируса

В Германии зафиксировали увеличение числа людей, заразившихся мутировавшими версиями коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

Политик заявил, что «хорошее развитие событий», когда количество заболеваний ежедневно сокращалось, осталось в прошлом.

«Цифры снова растут, доля более опасных и явно более заразных мутаций растет, доля B117 составляет 20-25 процентов новых случаев. Мы скоро получим новые данные. Следует, очевидно, исходить из того, что эта доля будет расти далее», — отметил Зайберт. Он добавил, что сильнее всего вирус распространяется в пограничных регионах страны.

Ранее руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс спрогнозировал, что пандемию коронавируса в стране удастся взять под контроль только к осени 2021 года. Это произойдет в том случае, если властям удастся в короткие сроки привить всех жителей ФРГ.