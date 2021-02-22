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Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации

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Виталий Белоусов / РИА Новости

Партия «Патриоты России» объявила о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии Надежда Корнеева. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами Корнеева также заявила об объединении партии со «Справедливой Россией» и «За правду». 22 февраля руководители всех трех политических союзов встречаются на съезде по вопросу объединения. После этого они намерены объявить о создании левополитической партии «Справедливая Россия — За правду».

Об объединении трех партий стало известно 20 января. Новая политическая сила на базе «Справедливой России», «Патриотов России» и партии писателя Захара Прилепина «За правду» планирует изменить принципы управления страной, регионами, трудовыми коллективами и организациями. Соответствующие задачи указаны в заявлении «Патриотов России». По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, новая политическая сила с большой долей вероятности будет иметь одного председателя и двух заместителей.

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