Партия «Патриоты России» объявила о ликвидации

Партия «Патриоты России» объявила о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии Надежда Корнеева. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами Корнеева также заявила об объединении партии со «Справедливой Россией» и «За правду». 22 февраля руководители всех трех политических союзов встречаются на съезде по вопросу объединения. После этого они намерены объявить о создании левополитической партии «Справедливая Россия — За правду».

Об объединении трех партий стало известно 20 января. Новая политическая сила на базе «Справедливой России», «Патриотов России» и партии писателя Захара Прилепина «За правду» планирует изменить принципы управления страной, регионами, трудовыми коллективами и организациями. Соответствующие задачи указаны в заявлении «Патриотов России». По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, новая политическая сила с большой долей вероятности будет иметь одного председателя и двух заместителей.