Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей

Долг россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличился почти на миллиард рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

По состоянию на 1 января, в производстве судебных приставов находилось более 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД, на сумму свыше 11,3 миллиарда рублей. При этом в начале 2020 года сумма составляла 10,4 миллиарда рублей.

Уточняется, что средняя сумма долга автомобилистов по штрафам превысила 830 рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель сократился на 15 рублей.

Также стало известно, что в 2020-м в России значительно выросло число нарушений, зафиксированных видеокамерами. «В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях», — сказал агентству представитель МВД, отметив, что это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году.

В начале января сообщалось, что ГИБДД направила судебным приставам постановлений, по которым были возбуждены исполнительные производства, на 18,5 миллиарда рублей. Эта сумма на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге взыскать удалось 12,9 миллиарда рублей.

Штраф из ГИБДД превращается в судебную задолженность после 60 суток, отведенных на его добровольную уплату. По истечении двух месяцев штраф из ГИБДД автоматически переходит в ФССП.