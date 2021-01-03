Приставы за год взыскали с россиян почти 13 миллиардов рублей за дорожные штрафы

ГИБДД направила судебным приставам постановлений, по которым были возбуждены исполнительные производства, на 18,5 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

При этом он уточнил, что эта сумма на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Желудков добавил, что взыскать удалось 12,9 миллиарда рублей.

Штраф из ГИБДД превращается в судебную задолженность после 60 суток, отведенных на его добровольную уплату. По истечении двух месяцев штраф из ГИБДД автоматически переходит в ФССП.