В Киеве рассказали о своем сценарии по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о сценарии Киева по развитию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что сейчас украинский сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война». Он подчеркнул, что сейчас Киев старается двигаться именно по этому плану.

Кулеба также заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое прошло 19 февраля, власти страны приняли решение изучить имеющиеся пять сценариев по Донбассу и их соответствие нынешней ситуации в регионе. При этом он добавил, что Киев будет стремиться урегулировать данный вопрос в рамках минского переговорного процесса.

Отмечается, что 19 февраля СНБО обсудил ухудшение обстановки в Донбассе. На заседании было принято несколько решений по региону, однако они были засекречены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в том числе против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. По словам Пескова, Киевом принимаются репрессивные меры в отношении СМИ, украинских граждан, а также ведущих политиков Украины.