Российский космонавт сделал редкий снимок ночного Санкт-Петербурга

Российский космонавт Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко сделал редкий снимок ночного Санкт-Петербурга. Фото опубликовано на странице «Роскосмоса» в Instagram.

По данным представителей госкорпорации, Санкт-Петербург редко попадает на снимки из космоса, потому что географические координаты города не соответствуют траектории полета МКС.

В «Роскосмосе» добавили, что увидеть космическую станцию в небе — это тоже большая удача. МКС можно заметить в те моменты, когда она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории.

«Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях», — говорится в описании под фото.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал ярчайшую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).

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