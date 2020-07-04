Российский космонавт рассказал о сложностях жизни в невесомости

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о сложностях жизни в невесомости в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ».

По его словам, самым тяжелым является «длительная изоляция в замкнутом объеме» и бытовые условия. При этом Вагнер отметил, что человек ко всему может привыкнуть.

Также космонавт рассказал, что в невесомости трудно рисовать. «Даже почерк соблюдать свой и писать правильно в невесомости намного сложнее, чем на Земле», — поделился он.

Вагнер признался, что после возвращения на Землю, будет скучать по дневным и ночным видам из иллюминатора, а также по невесомости.

На данный момент Иван Вагнер входит в состав экипажа МКС вместе с Анатолием Иванишиным, а также астронавтами НАСА Кристофером Кэссиди, Дугласом Херли и Робертом Бенкен. Они продолжают осуществлять свою экспедицию по запланированной программе.

Ранее сообщалось, что МКС была вынуждена изменить свою орбиту для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Операцию по коррекции орбиты произвел Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос»). Для этого маневра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

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