В России впервые с октября выявили менее 12 тысяч новых случаев коронавируса — 11 823 в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 189 153. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1198), Санкт-Петербурге (913) и Московской области (723). Меньше всего — в Магаданской области (5), Ненецком автономном округе (4) и Еврейской автономной области (3).

За последние сутки умерли 417 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии — 84 047.

Суточный показатель выздоровлений составил 12 956, общий — 3 739 344.