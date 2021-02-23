Россиянам раскрыли методы крадущих личные данные мошенников

Мошенники используют разные методы кражи личных данных в интернете. Наиболее распространенные из них россиянам раскрыли опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, бывает так, что человек сам делится именем и телефоном в социальных сетях. Кроме того, подобные данные собираются из утечек. Крупные компании редко допускают утечки, однако у их подрядчиков могут быть проблемы с кибербезопасностью при обработке персональных данных. Утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или подобных сервисов.

Как рассказала замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова, мошенники могут получить данные через «своего человека» внутри — они активно ищут инсайдеров в разных финансовых и страховых компаниях. «Преступные группы, в том числе и мошеннические кол-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств», — объяснила она.

Россияне также могут сами разгласить свои личные данные, внеся их на фишинговый сайт или опубликовав фотографии документов и банковских карт на различных ресурсах в интернете. Мошенники часто комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников, используя ее, чтобы войти в доверие. Как предупредил Голованов, никому не стоит сообщать данные банковской карты или иную конфиденциальную информацию.