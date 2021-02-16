Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал в интервью РИА Новости, что мошенники бросили вызов российским банкам, пытаясь все чаще вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке.

По его словам, злоумышленники понимают, что если мошенническая активность проходит через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка.

Поэтому сейчас, заявил Сычев, мошенники с помощью старого предлога якобы угрозы деньгам на счете или другой легенды пытаются спровоцировать клиента прийти в отделение, снять свои деньги и затем отправить их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат другого банка.

Таким образом, обслуживающий банк видит только снятие денег и не сможет защитить средства клиента. «Вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне», — сказал представитель ЦБ.

Ранее Сычев заявил, что «средний чек» телефонных мошенников при выманивании средств у россиян составляет минимум 10 тысяч рублей. Именно такую сумму крадут преступники за один звонок. При этом раньше мошенникам достаточно было позвонить и заговорить жертву, однако сейчас люди стали быстро их идентифицировать, что толкнуло преступников на новые методы, например, подмену номеров.