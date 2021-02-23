Мир
 
Последние новости
Зеленский призвал начать вакцинацию от коронавируса и пообещал привиться сам
Россия предупредила Киев о риске потерять Донбасс
Столкновения силовиков и националистов у офиса Зеленского попали на видео
Футболист итальянского клуба умер в 21 год
Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров»
Международная организация отказалась считать Навального «узником совести»
Белый дом прокомментировал данные о подготовке новых антироссийских санкций
Российский боец одолел 180-килограммового бывшего соперника Федора Емельяненко
Россиян предупредили о наступлении малого ледникового периода
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС призвали сохранить «ограниченное взаимодействие» с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Европейский союз должен сохранить ограниченное взаимодействие с Россией, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о таких вопросах, как иранское «ядерное досье», борьба с изменением климата. При этом он отметил, что Европа нуждается в России по поставкам энергоресурсов. «Россия — крупный поставщик для многих европейских стран», — подчеркнул он.

Боррель добавил, что когда ЕС указывает «на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, они [российские власти] все блокируют и не хотят взаимодействовать».

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что вопросы взаимодействия с российской стороной будут обсуждаться на саммите Евросоюза в марте 2021 года.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС
В Москве удивились заявлениям главы дипломатии Евросоюза о России
В Европе заявили об отдалении России от Евросоюза