В ЕС призвали сохранить «ограниченное взаимодействие» с Россией

Европейский союз должен сохранить ограниченное взаимодействие с Россией, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о таких вопросах, как иранское «ядерное досье», борьба с изменением климата. При этом он отметил, что Европа нуждается в России по поставкам энергоресурсов. «Россия — крупный поставщик для многих европейских стран», — подчеркнул он.

Боррель добавил, что когда ЕС указывает «на несоблюдение обязательств в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, они [российские власти] все блокируют и не хотят взаимодействовать».

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что вопросы взаимодействия с российской стороной будут обсуждаться на саммите Евросоюза в марте 2021 года.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.