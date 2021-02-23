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Германия выделит десять миллионов евро на помощь жителям востока Украины

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь жителям востока Украины, в частности семьям с детьми. Об этом заявили в немецком посольстве в Киеве, передает РИА Новости.

Отмечается, что средства позволят включить новые населенные пункты в проект «Совместно» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который финансируется немецким государственным банком KfW. Всего он охватит более полумиллиона человек на востоке Украины.

В частности, деньги пойдут на развитие инклюзивного образования, физической доступности учебных заведений, а также стабильный доступ к чистой воде и общественную активность молодежи. «Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах», — говорится в сообщении.

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