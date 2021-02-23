В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России скончались 417 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 84 047 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 23 февраля.

За прошедший день по всей России выявлено 11 823 случая инфицирования. С начала пандемии вирус обнаружен у 4 189 153 жителей, 3 739 344 человека уже поправились, в том числе 12 956 — за последние 24 часа.

Ранее 23 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса. По его словам, проведение прививочной кампании должно происходить повсеместно. Глава ВОЗ также призвал страны объяснить своим гражданам, что для защиты от коронавируса необходима не только их вакцинация, но и проведение прививок в «остальном мире».